Начали за здравие, но закончат… Неужели «Голден Стэйт» больше мёртв, чем жив?

«Голден Стэйт», некогда официально лучшая команда в истории баскетбола, уже некоторое время переживает определённый кризис. Надлом начался больше года назад, когда один из лидеров и старожил «Уорриорз» Дрэймонд Грин на тренировке при всей команде ударил по лицу восходящую звезду Джордана Пула. В итоге этим ударом Грин выбил себе не только новый контракт на $ 100 млн, но и билет молодому игроку прямо до Вашингтона.

В новый сезон «Голден Стэйт» входил не только с определёнными вопросами, которые большой чёрной тучей нависали над командой, но и с самым крупным по лиге налогом на роскошь. «Чемпионат» подготовил материал о том, как до этого дошло и что делать фронт-офису «Уорриорз», чтобы избежать краха.

Предыстория

Стефен Карри (слева) и Андре Игуодала Фото: MediaNews Group/Bay Area News via Getty Images

«Голден Стэйт» эры праймового Стефена Карри можно разделить на пять фаз:

первое чемпионство и 73-9;

период с Кевином Дюрантом;

уход КейДи, травмы Клэя Томпсона и Стефена Карри, второй пик драфта;

чемпионство вопреки;

«Последний танец» с Крисом Полом.

Кто бы что ни говорил, но именно «Голден Стэйт» является главной командой последних девяти лет. Любые события вокруг «Уорриорз» сразу привлекают не только болельщиков команды, но и хейтеров. Коллектив из «Сан-Франциско» затмевает все новости — от личных рекордов игроков до громких переходов. И даже сейчас обыватели говорят не о потенциальных 40 тысячах очков Леброна Джеймса или третьем MVP и втором чемпионстве Николы Йокича, а именно о «воинах», и о том, чем закончится их эпоха. Спойлер — де-факто она должна была завершиться ещё в 2019 году, но вопреки логике возродилась в 2022-м.

Давайте освежим память

Клэй Томпсон получил травму в финале НБА 2019 года Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

В 2019 году Клэй Томпсон в финале НБА с «Торонто» крайне неудачно приземлился и получил разрыв крестообразной связки левого колена, выбыв на долгий срок. После этого команду покинул Кевин Дюрант, а в распоряжении Стива Керра остались лишь Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Кевон Луни и куча ноунеймов. Да, тот сезон в команде начинал Д'Анджело Расселл, но в дедлайн был обменян на Эндрю Уиггинса в «Миннесоту».

«Уорриорз» нужно было что-то менять, чтобы остаться в топе после потери двух лидеров. Однако этот вопрос испарился после четвёртой игры регулярного чемпионата, когда Стефен Карри сломал руку и выбыл до марта. Затем сезон был скомкан из-за пандемии коронавируса, но «Голден Стэйт» толком не заметил этого, так как всё равно не боролся за плей-офф, и по итогу закончил чемпионат на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Впоследствии «воины» получили второй пик предстоящего драфта, на котором выбрали Джеймса Уайзмена.

Перед сезоном-2020/2021 команда с нетерпением ждала возвращения Клэя Томпсона, и он был близок к этому как никогда, но в самый последний момент у него произошёл рецидив, из-за которого он впоследствии пропустит второй сезон подряд. Однако Стефен Карри всё же был в строю и не планировал второй сезон кряду бороться за высокий пик на драфте. Шеф выдал один из лучших сезонов в карьере и даже мог претендовать на MVP регулярного чемпионата, но между стартовой пятёркой и скамейкой команды была такая пропасть, что усилий Карри не хватило для выхода в плей-офф.

«Уорриорз» закончили чемпионат на восьмом месте на Западе, но в плей-ин сначала проиграли «Лейкерс», а затем «Мемфису» в овертайме. В тот момент казалось, что это действительно потолок для «Голден Стэйт», и даже возвращение Клэя Томпсона после двух тяжелейших травм и простоя в два сезона не поможет от слова совсем.

Стефен Карри Фото: Al Bello/Getty Images

На момент старта сезона-2021/2022 от «Уорриорз» не ждали чего-то серьёзного. Возвращение Клэя Томпсона оттягивалось, Карри и Грин не молодели, Эндрю Уиггинс ещё не успел полноценно встроиться в систему команды, а пропасть между юнитами никуда не делась.

Стефен Карри входил в тот чемпионат, в первую очередь, чтобы побить «вечный рекорд» Рэя Аллена по количеству трёхочковых бросков и стать величайшим шутером в истории баскетбола. Речь о возвращении команды на ведущие позиции не шла.

Однако вопреки всему «Уорриорз» ударно начали сезон с показателем 18-2. Карри вновь блистал, Грин всё так же был эффективен на обеих сторонах площадки, а Эндрю Уиггинс стал незаменимой частью системы. Но есть ещё один игрок, который жутко спрогрессировал в тот год и по сути заменил Клэя Томпсона — это Джордан Пул. Томпсон вернулся в январе 2022 года — спустя два с половиной года, но был и до сих пор остаётся лишь тенью своей лучшей версии.

«Голден Стэйт» набрал ход как раз к плей-офф, в который вышел с третьего места на Западе. В первых трёх раундах «воины» катком прошлись по «Денверу», «Мемфису» и «Далласу», а в финале на опыте переиграли бойкий «Бостон».

Стефен Карри Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Очевидно, что это было самое тяжёлое и самое ценное чемпионство для всей франшизы и лично Стефена Карри. Складывалось такое ощущение, что 30-й номер «Уорриорз» как вино — с годами становится лучше. Шеф что тогда, что сейчас просто не замечает свой возраст и остаётся мегаэффективным на фоне молодых соперников.

Летом складывалось ощущение, что сезон-2022/2023 для «Голден Стэйт» должен стать не хуже, а стартовый состав команды является чуть ли не одним из лучших по лиге относительно систематичности и сыгранности. Однако тот самый удар Дрэймонда Грина в лицо Джордана Пула ещё перед стартом сезона, о котором говорилось в самом начале, порушил всё, «химия» команды резко просела.

Грин и Пул, насколько могли, игнорировали друг друга на площадке, Клэй уже не тянул роль лидера, а Карри просто физически не мог тащить как в атаке, так и в защите. Плюс фронт-офис «воинов» недоработал в межсезонье укомплектование состава, и команда входила в сезон с самой слабой скамейкой за всё время династии. Как итог — серое выступление Джордана Пула после яркого сезона, лавирование между зоной плей-офф и плей-ин, тяжелейшая семиматчевая серия с «Сакраменто» и практически бесхребетный вылет от «Лейкерс» во втором раунде.

На грани краха

Дрэймонд Грин (справа) и Джордан Пул Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Всё это превращалось в снежный ком, краха которого было не избежать. Первой жертвой всех этих перипетий стал генеральный менеджер Боб Майерс, который принял решение покинуть свой пост после 11 лет работы. Именно он драфтовал Харрисона Барнса и Дрэймонда Грина, обменивал Кевина Дюранта и собирал команду перед каждым чемпионством.

Истинные причины его ухода, конечно же, не назывались. Однако в кулуарах ходили слухи, что причиной стали разногласия с владельцем команды Джо Лэйкобом относительно принятия дальнейших действий. По неофициальным данным западных СМИ, Майерс выступал за сохранение в составе Джордана Пула, несмотря на конфликт с Дрэймондом Грином. Также он рассматривал вариант с непродлением контракта Клэя Томпсона по понятным причинам. Однако у владельца франшизы было противоположное мнение, и Майерс принял решение не идти против своей воли.

В итоге Майерса сменил Майк Данливи-младший и первым делом по указке Лэйкоба избавился от Джордана Пула, обменяв его на травматичного 38-летнего Криса Пола. Логики в этом решении мало, просто была поставлена задача сохранить Дрэймонда Грина, продлив его на три года, и расстаться с Пулом хоть за мешок картошки, что, собственно, и произошло. При этом фронт-офис в очередной раз закрыл глаза на проблему слабой скамейки, видимо, считая, что Стефен Карри вечен.

Кто-то действительно верит, что эта банда с Крисом Полом может побороться за чемпионство, устроив своеобразный «Последний танец», но, если отбросить все симпатии как Полу, так и к «Голден Стэйт», можно понять, что это нереально на таком по-настоящему «диком» Западе.

Решение есть?

Крис Пол и Клэй Томпсон Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Есть ли у «Голден Стэйт» шансы выйти из этой западни? Шансы есть всегда, но вот пользоваться ими хотят далеко не все. Трудно сказать, будет ли у «Уорриорз» ещё одно чемпионское окно, но, чтобы хотя бы не отдалиться от него, нужно принять несколько важных и точных решений.

В первую очередь, конечно, не стоит выдавать Клэю Томпсону больших денег, которых он так ждёт. Сейчас ситуация пограничная, и пока неясно, в каком направлении качнётся маятник. Безусловно, высока вероятность того, что «Голден Стэйт» продлит с ним контракт примерно на $ 30-35 млн в год. Да, это будет красивая история, когда важная часть франшизы в ней же закончит карьеру. Но в этом случае можно действительно забыть о каких-то перспективах и смотреть на игру команды уровня плей-ин до завершения карьеры Томпсона и Карри.

В идеале нужно преобразовать пока ещё способного двигаться Криса Пола хотя бы во что-то, и сделать это нужно как можно скорее. Да, у него щадящий контракт, который не сильно ухудшает и так резиновую платёжную ведомость «воинов», но зачем ждать, когда 38-летний игрок в один момент превратится в камень?

Очевидно, что смена поколений в «Уорриорз» очень близка, и было бы хорошо подготовиться к ней заранее, чтобы она прошла плавно. Но руководство «Голден Стэйт» точно не думает об этом и расстаётся с молодыми активами налево и направо, собирая в ростере дом престарелых.

В целом «воинам» можно рассмотреть вариант с обменом абсолютно каждого игрока, кроме Стефена Карри и Дрэймонда Грина. В том числе и Эндрю Уиггинса, у которого в этом сезоне серьёзный регресс.

Однако это лишь одни из вариантов, и далеко не факт, что руководство «Голден Стэйт» прибегнет к ним. Высока вероятность, что ни один из вышеперечисленных сценариев не произойдёт: Крис Пол останется в команде или уйдёт бесплатно, Клэй Томпсон подпишет контракт на дикую сумму, а на скамейке запасных так и будет перекати-поле.

В таком случае болельщикам останется лишь наблюдать последние издыхания великих игроков, но забыть об успехах не только до конца их карьер, но и до того момента, пока не сформируется новая команда. А это, как правило, дело не нескольких месяцев. Хотя болельщикам «Уорриорз» не привыкать, на стыке веков команда не выходила в плей-офф на протяжении 12 сезонов. Правда, это было в Окленде, а готовы ли к такому в Сан-Франциско?