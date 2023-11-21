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«Лейкерс» не заинтересованы в переходе Зака Лавина

Баскетбольная команда «Лос-Анджелес Лейкерс» не заинтересована в переходе одного из лидеров «Чикаго Буллз» Зака Лавина. Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн в своём блоге.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 28-летний Лавин принял участие в 15 матчах в составе «Чикаго Буллз», показывая среднюю статистику в 21,3 очка, 5,0 подбора и 3,3 результативные передачи.

Напомним, «Чикаго» под руководством Билли Донована занимает 12-е место в Восточной конференции. Команда победила в пяти матчах, проиграв при этом 10 раз.

Ранее трёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен обменять атакующего защитника Остина Ривза на атакующего защитника Зака Лавина из «Чикаго Буллз».