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Стивен Эй Смит подверг критике физическую подготовку Энтони Дэвиса

Стивен Эй Смит подверг критике физическую подготовку Энтони Дэвиса
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Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказался об игровой форме тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. Эксперт раскритиковал игрока за не самые лучшие физические кондиции.

«Нам нужно начать уделять больше внимания физической подготовке Энтони Дэвиса. Нам нужно начать ругать его за это. Почему Энтони Дэвис не в форме?», – сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.

В нынешнем сезоне тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в 13 матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Ему удалось записать на свой счёт в общей сложности 286 очков. Также Дэвис сделал 152 подбора.

Команда «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

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