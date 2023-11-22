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Форвард Евгений Валиев сравнил МБА с подмосковным «Триумфом», существовавшим семь лет

Форвард Евгений Валиев сравнил МБА с подмосковным «Триумфом», существовавшим семь лет
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Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» рассказал о схожести развития московской МБА с люберецким «Триумфом».

«Чтобы понять, какой клуб похож [на «Триумф»] — это нужно побывать внутри. А так внешне невозможно ответить. Пусть будет МБА, схожая идеология. Может быть, у МБА она более обширная, но в целом можно сравнить», — сказал Валиев.

Отметим, что «Триумф» существовал с 2007 по 2014 год. После этого на основе команды был создан петербургский «Зенит».

Полное интервью баскетболиста читайте на «Чемпионате».

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