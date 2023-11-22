Форвард Евгений Валиев сравнил МБА с подмосковным «Триумфом», существовавшим семь лет
Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» рассказал о схожести развития московской МБА с люберецким «Триумфом».
«Чтобы понять, какой клуб похож [на «Триумф»] — это нужно побывать внутри. А так внешне невозможно ответить. Пусть будет МБА, схожая идеология. Может быть, у МБА она более обширная, но в целом можно сравнить», — сказал Валиев.
Отметим, что «Триумф» существовал с 2007 по 2014 год. После этого на основе команды был создан петербургский «Зенит».
Полное интервью баскетболиста читайте на «Чемпионате».
Комментарии