«У них нет страсти». Диллон Брукс высказался о «Мемфисе», за который выступал ранее

Новоиспечённый лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс дал комментарий по поводу «Мемфис Гриззлиз», за который выступал ранее.

«Теперь вы видите, что у них нет страсти. У нас же есть уверенность в себе. У нас свой почерк, который мы улучшаем. С каждой игрой мы показываем это всё больше и больше. Это то, чего я хочу от своих ребят, то, чего я хочу от каждого парня на паркете: чтобы он играл в свой лучший баскетбол», — приводит слова Брукса Bleacher Report.

Диллон перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле.

По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн. В прошлом сезоне НБА в составе «Мемфиса» он принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.

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Брукс пристально наблюдает за оппонентами во время разминки: