Защитник «Оклахомы» Мицич сравнил НБА с Евролигой

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Василие Мицич сравнил Национальную баскетбольную ассоциацию с Евролигой. Сербский игрок намекнул на то, что выступать в НБА тяжелее.

«Здесь всё по-другому. Когда две игры за два дня, очень тяжело. Не знаю, как парни справляются с этим. Я всё ещё восстанавливаюсь после поездки в Портленд», – сказал Мицич на пресс-конференции после матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (134:91).

Напомним, «Оклахома-Сити» официально объявила о подписании контракта с разыгрывающим Василие Мицичем в июле 2023 года. 29-летний сербский баскетболист заключил с «Оклахомой» соглашение на три года. Отметим, что предыдущие пять сезонов Мицич провёл в составе «Анадолу Эфес». Вместе с турецким клубом разыгрывающий дважды выигрывал Евролигу.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.