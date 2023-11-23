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Ричард Джефферсон: Пирс и Гарнетт — два худших человека в истории НБА

Ричард Джефферсон: Пирс и Гарнетт — два худших человека в истории НБА
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Экс-баскетболист НБА Ричард Джефферсон высказался по поводу знаменитых игроков Пола Пирса и Кевина Гарнетта.

«Пол Пирс и Кевин Гарнетт были двумя худшими людьми в истории НБА, и позвольте мне сказать совершенно ясно, что это не вопрос их таланта. Это не вопрос их способностей. То, что им приходилось делать, чтобы разозлить игроков, и то, что они говорили, это те вещи, за которые в 90-е годы эти двое могли бы подраться в сотне случаев.

НБА избавилась от всех забияк и костоломов, но они не избавились от хулиганов. Я очень уважаю их, но те вещи, которые они говорили на площадке и вне её или скажут в разгар битвы, если бы вы сказали это на улице, в клубе, один на один, это, несомненно, те слова, за которые люди всегда отвечают», — сказал Джефферсон в подкасте Райана Руссилло.

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