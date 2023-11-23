Кевин Гарнетт: Энтони Дэвис выглядит на 40 лет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался об одном из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе.

«Энтони Дэвис выглядит на 40 лет. Когда я смотрю, как играет Энтони Дэвис, он напоминает мне себя», — приводит слова Гарнетта аккаунт Basketball Forever в социальных сетях.

В нынешнем сезоне тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в 15 матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Ему удалось записать на свой счёт в общей сложности 322 очка. Также Дэвис сделал 181 подбор.

Команда «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: