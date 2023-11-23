Акун-Пёрселл: главное, что мы встали на победные рельсы

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл высказался по поводу формы команды в преддверии матча с «Минском».

«Во-первых, главное, что мы встали на победные рельсы – выиграли три матча подряд. Идём от игры к игре и дальше ближайшей не заглядываем. Мы подробно изучаем каждого соперника, и «Минск» не исключение. Все команды разные, по каждой мы получаем очень детальный скаутский отчёт. По нему тренерским штабом готовится план на матч, который мы стараемся выполнять. Если будем так работать и дальше, то и в Минске одержим победу, и дальше продолжим выигрывать.

Ключ к успеху один: играть вместе с первой до последней минуты, в нападении делиться мячом, а в защите прилагать все усилия, для того чтобы останавливать соперника. В последних матчах мы были единым целым на площадке – подбадривали друг друга в нужные моменты, помогали партнёрам, когда совершали ошибки. Всё это очень важно для того, чтобы одерживать победы», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба команды.