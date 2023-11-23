Пол Пирс: если бы в 2011-м Шакил О'Нил не травмировался, мы стали бы чемпионами

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс обсудил с Кевином Гарнеттом возможность стать чемпионами лиги в 2011 году, когда за их команду также выступал другой легендарный баскетболист Шакил О'Нил.

Пирс отметил, что в том году они могли бы вполне бросить вызов «Майами Хит» с Леброном Джеймсом, если бы О'Нил, известный по прозвищу «Дизель», не травмировался бы в 40-летнем возрасте по ходу сезона, будучи игроком «Селтикс».

«Говорю вам, если бы он был здоров, мы бы стали чемпионами в том году. Мы отлично начали, пока Дизель не травмировался… Мы победили „Майами“ с Леброном. Да, он тогда зажигал… У нас было 23 победы и 4 поражения, пока Дизель не травмировался», — заявил Пирс в видео на Youtube-канале Кевина Гарнетта.