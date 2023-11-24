«Мемфис» подписал контракты с двумя защитниками

«Мемфис Гриззлиз» подписали 10-дневные контракты с защитниками Шакилом Харрисоном и Джейленом Науэллом, сообщили источники ESPN. НБА разрешила клубу из Теннесси это сделать поскольку сразу пять игроков команды, как ожидается, выбыли более чем на две недели из-за травм.

«Мемфис» остался без центрового Стивена Адамса (из-за операции на колене выбыл до конца сезона) и форварда Брэндона Кларка (восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия), а также выбывших на менее длительный срок разыгрывающего Маркуса Смарта (вывих лодыжки), центрового Ксавьера Тиллмана (травма левого колена), защитника Люка Кеннарда (ушиб левого колена) и форварда Джейка Ларэвиа (повреждение левого глаза). Кроме того, защитник Джа Морант продолжает отбывать 25-матчевую дисквалификацию.

«Мемфис» с тремя победами и 11 поражениями занимает 14-е место в Западной конференции.

Для 30-летнего Харрисона «Гриззлиз» станут восьмым клубом в карьере в НБА. Он провел с «Мемфисом» предсезонку, прежде чем покинул команду до старта сезона. Харрисон провёл 8 матчей за «Лейкерс» в плей-офф в этом году.

24-летний Науэлл провёл четыре сезона в «Миннесоте». В октябре он подписал контракт с «Сакраменто», но в итоге оказался в команде G-лиги «Стоктон Кингз».