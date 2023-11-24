Гилберт Аренас вступился за Криса Пола в инциденте со Скоттом Фостером

Трёхкратный участник Матча всех звёзд (2005-2007) Гилберт Аренас встал на защиту разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Криса Пола в инциденте с рефери Скоттом Фостером.

«Если я игрок, я вот играю в игру, которая по своей природе эмоциональна, и в тот момент, когда я не могу сдержать эмоции — рефери даёт мне технический. То есть что произошло, я ему что-то сказал, что его настолько раздражило, что он сам в итоге не смог сдержать эмоции и наказал меня. То есть грубо говоря, мои эмоции привели к его эмоциям, но именно он дал мне за это технический. Как это работает вообще?», — заявил Аренас на собственном подкасте.

В нынешнем сезоне Крис Пол принял участие в 15 матчах, в среднем набирая 9,8 очка, делая 7,7 результативной передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,8, трёхочковых – 32,8.