Владислав Голдин набрал 19 очков в победном матче «Флориды Атлантик» с «Батлером»

В рамках турнира телеканала ESPN, куда приглашаются университетские команды во время Дня Благодарения, состоялся матч между «Флорида Атлантик» и «Батлер». Сильнее оказалась флоридская команда, выиграв со счётом 91:86. Лучшим игроком матча стал россиянин Владислав Голдин, который завершил игру с 19 очками.

Таким образом, команда из штата Флориды прошла в полуфинал турнира, где встретится с «Тексас А&M». Таким образом, команда улучшит свой результат по сравнению с прошлым годом, где коллектив занял последнее, восьмое место на соревнованиях. «Атлантик» уже выигрывали этот турнир в 2009 году.

В минувшем сезоне Голдин вместе с командой смог добраться до «Финала четырёх» турнира NCAA. Он стал третьим россиянином в истории, кто добирался до такой стадии.