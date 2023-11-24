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Появилась расшифровка аудиозаписи спора Криса Пола со Скоттом Фостером перед удалением

Появилась расшифровка аудиозаписи спора Криса Пола со Скоттом Фостером перед удалением
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Появилась расшифровка аудиозаписи, на которой разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол вёл спор с судьёй Скоттом Фостером перед удалением. Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Запись была представлена каналом LegendZ Productions в YouTube.

Крис Пол: я мешал? Я был на пути? Это чушь собачья!
Фостер: нет, это не чушь собачья. Хватит.
Крис Пол: убирайся отсюда к чёртовой матери!

Позже Пол накричал на Фостера, заявив, что тот упомянул его сына: «Он говорит о моём сыне!»

Напомним, матч между «Финиксом» и «Голден Стэйт» закончился победой «Санз» со счётом 123:115.

Крис Пол тренируется на базе «Голден Стэйт»:

Ранее об инциденте высказался разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри.

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