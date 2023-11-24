Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок назвал фаворитов этого сезона Единой лиги ВТБ

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок поделился мыслями о фаворитах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. По мнению Владимира, наибольшие шансы выиграть турнир имеют московский ЦСКА, казанский УНИКС, «Зенит» из Санкт-Петербурга и краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Конечно, есть три фаворита в сезоне, может быть, даже четыре: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», также есть «Локомотив Кубань», который сложновато заходил в сезон, были поражения, но они обыграли ЦСКА в Москве и «Зенит» дома. Они включатся в борьбу.

Смотрите, как зашли дебютанты. «Руна» обыграла УНИКС в Казани, «Уралмаш» — «Зенит», но, конечно, их немного качает. Также отметил бы «Енисей», это один из лучших сезонов, который они проводят в Единой лиге ВТБ.

Отличный чемпионат, все могут обыгрывать. Хотелось бы чуть больше агрессии и мотивации от МБА. Был недавно на матче, мне кажется, в прошлом сезоне у них было больше характера и злости. Хотелось бы вернуть индивидуальность московской команды, чтобы они снова побеждали и кусали лидеров, — приводит слова Дячока «Матч ТВ».

В настоящий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, УНИКС идёт на втором месте. «Зенит» на третьей позиции, а «Локомотив Кубань» — на пятой.