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Аренас рассказал историю, как однажды поджёг парк из-за мести наркоторговцам

Аренас рассказал историю, как однажды поджёг парк из-за мести наркоторговцам
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд (2005–2007) Гилберт Аренас поделился историей, как во времена выступления за университет Аризоны отомстил наркоторговцам.

«Как и моя девушка в то время, они были бедными студентами колледжа, поэтому они жили в районе. Я просто сожительствовал с ними. Но вы понимаете, я носил эту красивую форму университета Аризоны.

Однажды я вернулся домой, бросил взгляд через улицу и увидел, что они были в этой форме. Захожу в дом, где они всё переворошили, они всё украли. Я выхожу обратно на улицу, а они просто тренировали «пост-ап» (ситуация, при которой атакующий игрок пытается занять позицию в «краске» или около усов, развернуться спиной к кольцу и лицом к партнёру с мячом, получить пас и завершить атаку. — Прим. «Чемпионата»). Значит, так? Они не знали, что я сумасшедший.

И я просто купил бензин. Разбрызгал его. Целый парк. Пууум! Наркоторговец исчез. Больше никто не занимался этими вещами в этом парке. А самое смешное, что пожарная не знала, что со всем этим делать», — рассказал Аренас в подкасте Point Forward.

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