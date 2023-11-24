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О'Нил усомнился, что Леброн сможет догнать Брайанта и Джордана по количеству титулов НБА

О'Нил усомнился, что Леброн сможет догнать Брайанта и Джордана по количеству титулов НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил не верит, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сможет догнать легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана по количеству титулов НБА.

«Травмы, возраст, они («Лейкерс». — Прим. «Чемпионата») уже старые, конкуренция в НБА очень жёсткая, и есть такие команды, как «Финикс Санз» или «Голден Стэйт Уорриорз», которые очень сильны, и они («Лейкерс». — Прим. «Чемпионата») уже выиграли титул в «пузыре», а Леброн хочет выиграть ещё один, чтобы сравняться с Коби Брайантом и приблизиться к Майклу Джордану, но добиться этого будет очень сложно», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. У Брайанта пять титулов. У Джордана — шесть.

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