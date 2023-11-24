Игроки «Панатинаикоса» празднуют вместе с фанатами четвёртую победу подряд в Евролиге

Вчера, 24 ноября, греческий «Панатинаикос» добился победы над испанской «Валенсией» (90:73) в домашнем матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала уже четвёртой подряд для афинского клуба в рамках самого престижного клубного турнира Европы. По окончании матча игроки бурно отпраздновали эту победу вместе с фанатами на трибунах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео всеобщего ликования на арене в греческой столице.

На данный момент в активе «Панатинаикоса» 12 очков в 10 матчах регулярного сезона. Команда Эргина Атамана занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги. Свой следующий матч в рамках этого турнира греческий коллектив проведёт 30 ноября в гостях с белградским «Партизаном».