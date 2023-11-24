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Игроки «Панатинаикоса» празднуют вместе с фанатами четвёртую победу подряд в Евролиге

Игроки «Панатинаикоса» празднуют вместе с фанатами четвёртую победу подряд в Евролиге
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Вчера, 24 ноября, греческий «Панатинаикос» добился победы над испанской «Валенсией» (90:73) в домашнем матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала уже четвёртой подряд для афинского клуба в рамках самого престижного клубного турнира Европы. По окончании матча игроки бурно отпраздновали эту победу вместе с фанатами на трибунах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео всеобщего ликования на арене в греческой столице.

На данный момент в активе «Панатинаикоса» 12 очков в 10 матчах регулярного сезона. Команда Эргина Атамана занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги. Свой следующий матч в рамках этого турнира греческий коллектив проведёт 30 ноября в гостях с белградским «Партизаном».

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