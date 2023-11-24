Сергей Кущенко: «Парме» и «Автодору» нужно внимательно посмотреть на «Енисей»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о выступлении ряда клубов в текущем сезоне, которые не могут претендовать на титул по его итогам.

«Парме» и «Автодору» нужно внимательно посмотреть на «Енисей». В Красноярске провели качественную летнюю селекцию, и это решает многие проблемы. Два великолепных подписания — Ратан-Мэйз и Мартин. И новый главный тренер Арсич, который отлично понимает своих лидеров и вселяет в них уверенность. Скаутинговая история на высочайшем уровне. В современных условиях надо работать именно так. Я ещё не изучал календарь «Енисея» в первой части регулярки, но в любом случае у них большой шанс попасть в топ-6.

Если говорить про «Парму», то они играют большинство матчей ротацией в семь человек. То выдают суперигру, как с ЦСКА в Москве, которую по-хорошему должны были выигрывать, то разваливаются в выездных матчах. Хорошая игра у пермяков была недавно в Самаре, но недотерпели. У «Самары» гораздо более длинная скамейка, да и ротация у Анзуловича гораздо шире. Это был очень важный матч, который может вдохновить один коллектив и прибить второй.

«Автодор» показывает ту игру, к которой мы привыкли в их исполнении. Быстрый баскетбол, нацеленный на атаку. Но те ли это исполнители, которые вновь помогут саратовцам выйти в плей-офф? Когда я посмотрел ростеры клубов перед началом сезона, то сразу сказал, что нашим старожилам будет непросто. «Руна», «Уралмаш» и «Самара» подписали классных игроков. А как преобразилась «Астана». У этих клубов и «Енисея», комплектование, на мой взгляд, очень качественное», — сказал Кущенко в интервью «Спорт-экспрессу».

На данный момент «Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с процентом побед 66,7. «Парма» и «Автодор» идут на 11-м и 12-м местах соответственно.