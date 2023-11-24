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В топ-3 лучших игроков НБА этого сезона по версии HoopsHype не попал ни один американец

Портал HoopsHype опубликовал рейтинг лучших игроков НБА текущего сезона в соответствии с их показателями в различных компонентах игры.

Первое место в данном рейтинге занимает лидер «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич. На второй строчке расположился канадец Шей Гилджес-Александер, представляющий «Оклахома-Сити Тандер». Замыкает тройку лучших камерунец Джоэл Эмбиид из «Филадельфии Сиксерс».

При этом лучшим из представителей США стал лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант.

Отметим, что, согласно рейтингу, звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занимает лишь 12-ю строчку, а у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри дела и того хуже — 20-е место.

Напомним, лучшей командой текущего сезона НБА на данный момент является «Бостон Селтикс», который выиграл 80% своих матчей.