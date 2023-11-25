Баркли назвал «единственную причину» успехов «Филадельфии» второй половины 80-х

Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли в своей книге «Остроумие и мудрость», вышедшей ещё в 1991 году, назвал «единственную причину», по которой «Филадельфия Сиксерс» была успешна в течение шести лет с 1984 года, когда он впервые присоединился к ней.

В своей книге Баркли предположил, что «Сиксерс» продолжали оставаться конкурентоспособными не благодаря своим умным действиям или сделкам, а благодаря его собственному присутствию.

«Есть одна причина, по которой команда была конкурентоспособной последние шесть лет. Последние три или четыре года – особенно с учётом сделок, которые мы совершили, – есть одна причина, благодаря которой нас уважали. Вы сами это поймёте», — намекнул Баркли.

Чарльз Баркли отыграл в «Филадельфии» восемь полных сезонов, перейдя в «Финикс Санз» в 1992 году. За свою карьеру Баркли 11 раз становился самым ценным игроком Матча звёзд лиги, однако так и не выиграл чемпионский титул.