Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гарнетт: Леброн — пример того, к чему должен стремиться каждый темнокожий мужчина

Гарнетт: Леброн — пример того, к чему должен стремиться каждый темнокожий мужчина
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт объяснил, почему считает звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса самым великим игроком в истории НБА.

«Он для меня величайший всех времён. Всё, что он делает. Он — пример того, к чему должен стремиться каждый темнокожий мужчина, он был миллиардером, имел свои собственные бренды, он кто-то вроде законодателя мод. Я играл против него, мои слова — это не личное. Я смотрю за ним как фанат, дарю ему цветы и смотрю на него с точки зрения вещей, которых я никогда не видел в игре. Мы никогда не видели, чтобы кто-то так играл почти в 39 лет...» — сказал Гарнетт на шоу Стивена Эй Смита.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА в составе трёх разных клубов.

Материалы по теме
О'Нил усомнился, что Леброн сможет догнать Брайанта и Джордана по количеству титулов НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android