Гарнетт: Леброн — пример того, к чему должен стремиться каждый темнокожий мужчина

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт объяснил, почему считает звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса самым великим игроком в истории НБА.

«Он для меня величайший всех времён. Всё, что он делает. Он — пример того, к чему должен стремиться каждый темнокожий мужчина, он был миллиардером, имел свои собственные бренды, он кто-то вроде законодателя мод. Я играл против него, мои слова — это не личное. Я смотрю за ним как фанат, дарю ему цветы и смотрю на него с точки зрения вещей, которых я никогда не видел в игре. Мы никогда не видели, чтобы кто-то так играл почти в 39 лет...» — сказал Гарнетт на шоу Стивена Эй Смита.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА в составе трёх разных клубов.