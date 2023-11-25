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«Кливленд» поприветствовал Леброна перед матчем с «Лейкерс»

«Кливленд» поприветствовал Леброна перед матчем с «Лейкерс»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» сделала приветственный постер перед матчем с «Лос-Анджелес Лейкерс», посвящённый звезде «озёрников» Леброну Джеймсу.

Напомним, Джеймс выступал за «Кливленд» с 2014 по 2018 год, в 2016-м выиграв с клубом первый в его истории чемпионат. В финальной серии «Кавальерс» обыграли со счётом 4-3 «Голден Стэйт Уорриорз».

В нынешнем сезоне 38-летний Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим за карьеру в лиге 39 000 очков.

Матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс» состоится в ночь с 25 на 26 ноября, начало – в 3:30 по московскому времени.

Ранее чемпион НБА Кевин Гарнетт высказался о Леброне Джеймсе.

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