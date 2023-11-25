Карри — о дисквалификации Грина: он нужен нам

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Голден Стэйт Уорриорз», американец Стефен Карри высказался о дисквалификации одноклубника Дрэймонда Грина.

«Вы знаете, у нас девять поражений в 17 матчах. Отрезок из последних девяти игр… он не был хорошим. Поэтому я знаю, Дрэймонд будет рад вернуться. Мы рады, что он у нас есть.

Он нужен нам, чтобы сосредоточиться на областях, в которых мы можем прибавить, и особенно это касается атаки. Думаю, это касается обеих сторон игры. Если говорить об атаке, то это владение мячом. В защите же мы должны быть как единое целое и больше доверять друг другу. Мы могли бы стать лучше и в защите, и в атаке. Так что возвращение Дрэймонда очень поможет», — сказал Карри на пресс-конференции.