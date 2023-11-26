Шакил О'Нил назвал самого доминирующего баскетболиста в истории

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил высокого оценил свой уровень. Бывший баскетболист считает себя самым доминирующим игроком в истории.

«Я выиграл четыре перстня и трижды становился MVP финала. Люди могут говорить что угодно, но я всегда показывал уровень, когда требовалось. Я самый доминирующий игрок, который когда-либо выходил на баскетбольную площадку.

Ещё не видел никого, кто мог бы меня остановить. Сейчас я был бы таким же доминирующим баскетболистом. С учетом того, насколько изменилась игра, со всеми этими трёхочковыми и шутерами, «краска» была бы гораздо более открытой для меня», — приводит слова О'Нила Relevo.

Напомним, Шакил О'Нил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира 1994 года, четырёхкратный чемпион НБА (2000—2002, 2006). Он является 15-кратным участником матча всех звёзд НБА (1993—1998, 2000—2007, 2009).

Шакил О'Нил зажёг на музыкальном фестивале в Сан-Франциско: