Какое место в истории занимал бы Леброн Джеймс, если бы у него был только один титул?

Леброн Джеймс уже много лет назад вписал себя в список величайших баскетболистов в истории. Начиная с середины 2010-х даже активизировалась дискуссия о том, кто является величайшим, — он или Джордан. Хотя и большинство людей считает, что Джордан более великий, практически все согласятся с тем, что Леброн находится в первой тройке топа за все времена.

Во многом ради построения собственного наследия он драматично покинул «Кливленд» в 2010 году, чтобы объединиться с другими звёздами для завоевания долгожданных чемпионств. Получилось завоевать два. Затем возвращение домой и выигрыш титула там, который, без сомнения, является самым важным в карьере Леброна. Затем последовало и четвёртое чемпионство, уже в Лос-Анджелесе.

Но давайте представим, если бы Леброн никуда не уходил и так сложилось бы, что за свою карьеру он бы смог выиграть лишь одно чемпионство? Как бы это отразилось на его ранге в списке лучших баскетболистов в истории? Хотим знать ваше мнение.