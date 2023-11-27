Игрок «Руны» сдержал обещание и побрился налысо после победы над УНИКСом

Баскетболист московской «Руны» Артём Комиссаров побрился налысо после победы над казанским УНИКСом (86:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В телеграм-канале московского клуба опубликовано соответствующее видео.

«Артём Комиссаров подстригся! Это не учебная тревога и не спецэффекты!

Артём пообещал подстричься налысо, если «Руна» обыграет УНИКС — парни не упустили шанс обновить причёску капитану! Кэп сказал — кэп сделал», — сообщила пресс-служба «Руны».

Напомним, «Руна» проводит свой дебютный сезон в Единой лиге ВТБ. В текущем сезоне на счету команды шесть побед и пять поражений в 11 матчах регулярного чемпионата. Сегодня, 27 ноября, «Руна» на своей площадке примет «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск.