Стали известны составы групп квалификационных турниров к Олимпиаде 2024 года

Сегодня, 27 ноября, в штаб-квартире Международной федерации баскетбола (ФИБА) прошла жеребьёвка отборочного этапа к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.
В каждом отборочном турнире представлены по шесть команд, они разделены на две группы. Внутри этих групп каждая команда сыграет с каждой по одному разу, победители группы A и группы B сыграют между собой за путевку на Олимпийские игры.
Всего четыре команды по итогам квалификационных турниров станут обладателями путёвок на Олимпиаду.
Ранее стало известно, что отборочные турниры примут Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания. Матчи состоятся со 2 по 7 июля 2024 года в Пирее, Риге, Сан-Хуане и Валенсии.
Результаты жеребьёвки квалификационных турниров к Олимпийским играм 2024 года:
Турнир в Испании:
группа A: Ливан, Ангола, Испания;
группа B: Финляндия, Польша, Багамские острова.
Турнир в Латвии:
группа A: Грузия, Филиппины, Латвия;
группа B: Бразилия, Камерун, Черногория.
Турнир в Греции:
группа A: Словения, Новая Зеландия, Хорватия;
группа B: Египет, Греция, Доминиканская Республика.
Турнир в Пуэрто-Рико:
группа A: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва;
группа B: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн.