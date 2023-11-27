Стали известны составы групп квалификационных турниров к Олимпиаде 2024 года

Сегодня, 27 ноября, в штаб-квартире Международной федерации баскетбола (ФИБА) прошла жеребьёвка отборочного этапа к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В каждом отборочном турнире представлены по шесть команд, они разделены на две группы. Внутри этих групп каждая команда сыграет с каждой по одному разу, победители группы A и группы B сыграют между собой за путевку на Олимпийские игры.

Всего четыре команды по итогам квалификационных турниров станут обладателями путёвок на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что отборочные турниры примут Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания. Матчи состоятся со 2 по 7 июля 2024 года в Пирее, Риге, Сан-Хуане и Валенсии.

Результаты жеребьёвки квалификационных турниров к Олимпийским играм 2024 года:

Турнир в Испании:

группа A: Ливан, Ангола, Испания;

группа B: Финляндия, Польша, Багамские острова.

Турнир в Латвии:

группа A: Грузия, Филиппины, Латвия;

группа B: Бразилия, Камерун, Черногория.

Турнир в Греции:

группа A: Словения, Новая Зеландия, Хорватия;

группа B: Египет, Греция, Доминиканская Республика.

Турнир в Пуэрто-Рико:

группа A: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва;

группа B: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн.