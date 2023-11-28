Леброн Джеймс отреагировал на то, что в очередной раз превзошёл Абдул-Джаббара в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на то, что превзошёл члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству сыгранных минут в плей-офф и регулярных чемпионатах.

«Для меня это не имеет особого значения», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Леброн обошёл Карима, когда вышел на площадку в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». У Абдул-Джаббара было 66 297 сыгранных минут. В активе Джеймса на данный момент 66 319 минут в матчах НБА.

В прошлом сезоне НБА Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в лиге. Напомним, «Филадельфия» в итоге разгромила «Лос-Анджелес» со счётом 138:94.