Александр Церковный высказался о травмированных игроках «Зенита»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный поделился мнением о травмах игроков команды и процессе их восстановления.

«Информацию о травмах регулярно сообщает наш главный тренер во время пресс-конференций. Когда нужно добавить какие-то подробности, мы сообщаем отдельно. Процесс восстановления игроков может проходить достаточно сложно, и только при возобновлении интенсивных физических нагрузок становится понятна готовность к возвращению на площадку.

К сожалению, так бывает, что прогнозы не совпадают с фактическими сроками восстановления. Поэтому мы лишний раз не хотим обнадёживать болельщиков, чтобы не вводить в заблуждение. К примеру, мы рассчитывали, что Георгий Жбанов будет готов помочь команде ещё полтора месяца назад, даже официально об этом сообщили. Однако только в последний момент выявилась ещё одна скрытая проблема», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.