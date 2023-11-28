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Владимир Гомельский: не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы в НБА

Владимир Гомельский: не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы в НБА
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский признался, что не видит больших перспектив в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) у 19-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы и 21-летнего центрового «Оклахома-Сити Тандер» Чета Холмгрена. У Гомельского поинтересовались, достойны ли Холмгрен и Вембаньяма того, чтобы определять лицо НБА в ближайшие 10 лет после эпохи Леброна Джеймса.

«Я не согласен по поводу эпохи Леброна. И я не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы:

Ранее Гомельский оценил потенциал 33-летнего французского форварда Амата М'Бая в ЦСКА.

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