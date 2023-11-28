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Российский ветеран Антон Понкрашов намекнул на подписание контракта с новым клубом

Российский ветеран Антон Понкрашов намекнул на подписание контракта с новым клубом
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Российский защитник Антон Понкрашов дал намёк на подписание контракта с новым клубом. У себя в социальных сетях Понкрашов показал фото с собранными чемоданами, а в качестве смайла добавил руку, оставляющую подпись.

Фото: https://t.me/ponkrashow

Напомним, последним клубом Антона был «Нижний Новгород», который он покинул по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ. У Понкрашова закончился контракт, продлевать который стороны не стали.

37-летний Понкрашов является чемпионом Европы и призёром Олимпийских игр в составе сборной России. Является рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые он выступал в турнире. «Нижний Новгород» был восьмым клубом ЕЛ ВТБ в карьере игрока. Ранее Антон играл за ЦСКА, «Химки», «Красные крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный октябрь», УНИКС и «Зенит».

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