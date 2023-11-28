Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Дуайта Ховарда активно предлагают клубам-участникам Евролиги и Еврокубка

Источник: Дуайта Ховарда активно предлагают клубам-участникам Евролиги и Еврокубка
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард рассматривает вариант с продолжением карьеры в Европе, сообщает Basket News.

По информации источника, агенты игрока активно предлагают его клубам, участвующим в Евролиге и Еврокубке. Сообщается, что Ховард рассматривает выступление в Европе как возможность в будущем вернуться в НБА.

Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом баскетболиста в НБА был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и делая по 5,9 подбора за матч.

Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».

Материалы по теме
«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с отчисленным из «Сакраменто» Петрушевым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android