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Чарания: «Чикаго» будет просить у «Лейкерс» Ривза в любой сделке по обмену Лавина

Чарания: «Чикаго» будет просить у «Лейкерс» Ривза в любой сделке по обмену Лавина
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Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания выразил мнение, что «Чикаго Буллз» будут требовать у «Лос-Анджелес Лейкерс» включение атакующего защитника Остина Ривза в любой вариант обмена с участием его коллеги по амплуа Зака Лавина.

«Я ожидаю, что «Лейкерс» проявят интерес к Заку Лавину. Но его зарплата почти $ 40 млн, поэтому суммарная зарплата игроков должна достигать этой суммы при обмене. У «Лейкерс» есть Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура, но они имеют право не участвовать в обменах до середины января, и я уверен, что «Буллз» будут просить Остина Ривза в любой потенциальной сделке по обмену Зака Лавина.

Если вы — «Лейкерс» и пытаетесь найти третью звезду, будь то Зак Лавин или кто-то ещё, кто будет доступным, то игрок, о котором команды будут вас спрашивать, — это Остин Ривз. 100 процентов. «Лейкерс» не склонны к обмену Остина Ривза. Они отказались включать его в сделку по обмену Кайри Ирвинга», – рассказал Чарания в эфире FanDuel TV.

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