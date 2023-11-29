Гарнетт назвал Коби Брайанта самым большим придурком, которого он встречал в жизни

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о Коби Брайанте.

«До конца карьеры он всё ещё был тем же лидером, тем же самым чемпионом в душе. Он так сильно хотел чемпионства. Да, он был в ярости от этого дерьма.

Я сказал об этом Джейсону Тейтуму, я сказал: «Чувак, твой любимый игрок был, наверное, самым большим придурком, которого я когда-либо встречал в своей жизни. И я любил его за это, чувак. Я скучаю по Коби каждый день, чувак. Я поднимаю глаза, и представляю его, как будто он всё ещё жив», — рассказал Гарнетт в подкасте Стивена Эй Смита.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы в Калабасасе. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, была его 13-летняя дочь Джанна и шесть друзей семьи.