Кто являлся лучшим атакующим защитником 2000-х?

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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 29 ноября, мы продолжаем голосование за игроков из 2000-х. Кто являлся лучшим атакующим защитником той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезоном-2000/2001 и 2009/2010.

Коби Брайант: четыре чемпионства, одна награда MVP, 10 попаданий в символические сборные по итогам сезона, 10 участий на Матчах всех звёзд.

Дуэйн Уэйд: одно чемпионство, пять попаданий в символические сборные по итогам сезона, шесть участий на Матчах всех звёзд.

Аллен Айверсон: одна награда MVP, пять попаданий в символические сборные по итогам сезона, 10 участий на Матчах всех звёзд.

Трэйси Макгрэди: семь попаданий в символические сборные по итогам сезона, семь участий на Матчах всех звёзд.

Винс Картер: одно попадание в символические сборные и семь участий на Матчах всех звёзд…