ДеАарон Фокс признался, что рассчитывает стать MVP в этом сезоне НБА

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс выразил уверенность, что у него есть всё необходимое, чтобы стать MVP НБА в этом сезоне.

«MVP? Я хочу продолжать играть на высоком уровне. Если выиграю, будет круто. Если нет, всё нормально. Я никогда не говорил, что хочу обязательно выиграть MVP. Но я чувствую, что это вполне возможно. Но для этого нужно чаще выступать на высоком уровне. Не просто на хорошем. Я хочу быть великим в этой лиге», — приводит слова Фокса Andscape.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этой встрече со счётом 124:123 одержали игроки «Кингз». ДеАарон стал лучшим снайпером своей команды, набрав 29 очков.