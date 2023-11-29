Кевин Гарнетт назвал легендарного игрока НБА, в честь которого намерен назвать сына

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, что, если у него родится сын, он назовёт его в честь прославленного баскетболиста Коби Брайанта. Сейчас Гарнетт воспитывает двух дочерей.

«Мы прославляет Коби так, как будто он всё ещё жив, и мне это нравится. Если у меня когда-нибудь родится сын, то я назову его в честь Коби», — сказал Гарнетт на канале Stephen A. Smith в YouTube.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.