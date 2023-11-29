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Чемпион Европы Быков объяснил, что может помешать Понкрашову в игре за «Нижний Новгород»

Чемпион Европы Быков объяснил, что может помешать Понкрашову в игре за «Нижний Новгород»
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Бывший защитник сборной России, чемпион Европы Сергей Быков прокомментировал переход 37-летнего защитника Антона Понкрашова в «Нижний Новгород». Стороны заключили соглашение сроком на один месяц.

«Понкрашов — опытный игрок, и он поможет «ПАРИ НН» с учётом травмированных в команде. Есть, правда, риск, что может не влиться из за паузы (в выступлениях). Поэтому логика клуба (подписать соглашение на месяц) понятна. Антону желаю помочь клубу и себе. Ведь мало людей в нашем баскетболе, кто настолько сильно любил бы играть», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Помимо «Нижнего Новгорода», Антон за время выступления в Единой лиге ВТБ играл за ЦСКА, «Химки», «Красные крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный октябрь», УНИКС и «Зенит». Является чемпионом Европы и призёром Олимпийских игр в составе сборной России.

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