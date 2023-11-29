«Нижний Новгород» победил «Московский» в 1/8 финала Кубка России

Закончился матч 1/8 финала Кубка России. В Москве во Дворце спорта «Динамо» встречались клуб «Московский» и «Нижний Новгород». Игра завершилась со счётом 62:50 в пользу нижегородцев.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Александр Ганькевич. Он набрал 14 очков, а также совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу. В составе БК «Московский» чаще всего кольцо соперников поражал Максим Захаров. На его счету 11 очков, а также пять подборов и одна результативная передача.

Напомним, вчера, 28 ноября, «Нижний Новгород» объявил о возвращении в команду 37-летнего российского защитника Антона Понкрашова. Стороны заключили контракт на один месяц. Нижегородцев Антон покинул по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

В матче с «Московским» Понкрашов набрал четыре очка.