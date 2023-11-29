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Гомельский прокомментировал философию МБА, которая заключается в игре без легионеров

Гомельский прокомментировал философию МБА, которая заключается в игре без легионеров
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о баскетбольном клубе МБА, который выступает в Единой лиге ВТБ без единого легионера в составе.

«МБА стоит пересмотреть философию и добавить пару-тройку качественных легионеров? Это вопрос не к команде, а к тем людям, которые руководят клубом и определяют политику. Скорее всего, существует зависимость между финансированием клуба и лозунгом о том, что в команде будут играть только россияне. Кстати, для развития российских игроков — неплохой проект», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

МБА проводит свой второй сезон в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне команда заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата и уступила «Зениту» в четвертьфинальной серии.

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