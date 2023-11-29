Малик Монк — о победном броске в матче с «Голден Стэйт»: это было действительно здорово

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Малик Монк высказался о своём победном броске в матче внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (124:123).

«Я просто люблю играть в баскетбол. Каждый раз, когда я выхожу на площадку, я уже счастлив. Но реализовать такой бросок на первом межсезонном турнире было действительно здорово», — приводит слова Монка аккаунт издания ballislife в соцсети Х (ранее Twitter).

Монк при счёте 122:123 в пользу соперника проник в трёхсекундную зону «Голден Стэйт» и сложным броском набрал два очка через лёгкого форварда Эндрю Уиггинса, установив, таким образом, финальный счёт встречи — 124:123.

Напомним, благодаря этой победе «Сакраменто» занял первое место в группе C внутрисезонного турнира НБА и вышел в плей-офф.