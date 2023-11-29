Экс-игрок «Красных Крыльев» Васильев: было приятно вновь сыграть против команды Лиги ВТБ

Бывший игрок «Динамо» и «Красных Крыльев» Юрий Васильев, который сейчас выступает за любительскую команду «Московский», прокомментировал игру своего коллектива в первом матче 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (50:65).

«Было приятно выйти на площадку и вновь почувствовать, каково это играть с клубом, который выступает в сильнейшем чемпионате. Когда проигрываешь, то очень тяжело быть довольным игрой, даже если она была достойной. К тому же, зная потенциал своих ребят, хотелось бы всё равно большего.

На сколько процентов был реализован план на игру? В процентах тяжело оценить, насколько был реализован наш план. Думаю, половину из того, что мы задумали, нам удалось сделать. К сожалению, вторую половину — нет, поэтому будем думать о том, как выходить на ответную игру.

Для многих из ребят моей команды игра с соперником такого уровня была впервые в карьере, и я думаю, что было очень много факторов, помимо игровых, которые влияли на их возможности. На мой взгляд, все сыграли на пределе своих возможностей, претензий ни к кому нет», — рассказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ответная игра между коллективами за право сыграть в четвертьфинале состоится 27 декабря в Нижнем Новгороде.