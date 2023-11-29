Сергей Панов: «Московский», несмотря на свой любительский статус, смог навязать борьбу

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов прокомментировал победу команды в первом матче противостояния 1/8 финала Кубка России с БК «Московский» (62:50), имеющим любительский статус.

«Провели тяжёлую кубковую игру. «Московский», несмотря на свой любительский статус, оказался хорошо подготовлен физически и смог навязать борьбу. К счастью, наши ребята выстояли, особенно хотел бы поблагодарить тех, кто только что присоединился к нашей команде. Ефим Воронцов из молодёжки «НН-2», на мой взгляд, неплохо выглядел сегодня рядом со взрослыми. Да и Антон Понкрашов вписался на старых дрожжах. Может быть, он не сыграл ярко, но был надёжен и полезен.

Ребята выглядели немного уставшими после серии серьёзных игр, поэтому благодарен им за то, что выдержали физическое давление соперника и сумели сделать задел перед второй игрой.

Также хотел бы отметить пункт регламента РФБ, по которому мы вынуждены были выйти против «Московского» без легионеров. Хотя в других парах 1/8 финала подобного ограничения нет. Впервые в своей карьере сталкиваюсь с тем, что команды в одном турнире играют по разным правилам. Мы вынуждены были заявлять травмированных игроков с российским паспортом, хотя в Нижнем остались здоровые иностранцы. Из-за этого мы, возможно, потеряем ещё одного игрока, который просто оказался перегружен по игровому времени», — приводит слова Панова сайт нижегородского клуба.