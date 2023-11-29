Керр — о матче с «Сакраменто»: каждый год бывает поражение, которое похоже на удар в живот

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался после поражения от «Сакраменто Кингз» (123:124) в матче внутрисезонного турнира регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«По моему опыту, в этой лиге у тебя каждый год бывает одно такое поражение, которое похоже на удар в живот, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что проиграл. В прошлом сезоне у нас было такое поражение в матче с «Ютой». Сегодня мы чувствуем то же самое.

Нет, мы не падаем вниз. Это только начало сезона. Мы проиграли много равных матчей. Фолы и потери. Я могу говорить об этом много раз. Эти две вещи нам необходимо улучшить. Когда игроки это сделают, мы станем очень хороши.

Конечно, есть опасения. Мы поставили эти две вещи в центр внимания в тренировочном лагере, но не добились улучшений», – приводит слова Керра The Athletic.

Напомним, благодаря этой победе «Кингз» заняли первое место в группе C внутрисезонного турнира НБА и вышли в плей-офф.