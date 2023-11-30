Кто получит награду «Тренер года» по итогам нынешнего сезона НБА?

Сезон НБА продолжается уже больше месяца, и мы можем видеть уже тренды, большинство из которых сохранится до конца сезона. Пул фаворитов, команды, занимающиеся перестройкой, открытия, удивления сезона и прочее.

Что важно нам сегодня — команды, сделавшие прогресс с предыдущим годом. Именно это зачастую и оценивают, когда говорят о лучших тренерских работах того или иного сезона. Мы хотим знать ваше мнение: кто будет признан лучшим тренером года по итогам сезона?

Крис Финч смог найти идентичность для «Миннесоты», сделав так, что одновременное сочетание Таунса и Гобера на паркете стало эффективным. Итог: первое место на Западе, тогда как в прошлом сезоне «Тимбервулвз» заняли восьмое место.

Име Удока был нанят для того, чтобы вывести «Рокетс» из стадии перестройки, которая началась после ухода Джеймса Хардена. Для этой же цели были осуществлены подписания Фреда Ванвлита, Джеффа Грина и Диллона Брукса. Итог: «Рокетс» превратились в команду, которая будет бороться за плей-офф.

Джамал Мозли, возможно, ответственен за самое большое открытие сезона. «Орландо», три сезона подряд находившийся на дне Востока, сейчас занимает второе место в конференции, показывая отличную игру.

Марк Дэйгнолт прошёл с «Оклахомой» все «прелести» перестройки, и наконец годы работы начали давать плоды. «Тандер» впишут себя на годы вперёд в список видных команд Западной конференции.