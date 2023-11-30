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Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев назвал главного соперника команды в Единой лиге ВТБ

Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев назвал главного соперника команды в Единой лиге ВТБ
Андрей Ведищев
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Президент краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, кто является главным соперником команды в Единой лиге ВТБ.

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«Конкурентом «Локомотива-Кубань» может быть только сам «Локомотив». Команда может играть очень хорошо, что мы видели в матчах с ЦСКА и «Зенитом», а может выдать откровенно провальный матч. Потенциал у нас достаточно высокий, но случаются матчи, когда игроки сбиваются на индивидуальную игру, отсутствует активная защита. В итоге у нас могут возникать проблемы с любой командой в лиге, что мы и видели в октябрьских матчах. Сегодня нам не хватает стабильности, и это нужно исправлять», – приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» занял второе место в Единой лиге ВТБ, уступив в финальной серии казанскому УНИКСу со счётом 1-4.

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