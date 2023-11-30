Экс-игрок НБА Джериан Грант назвал главные отличия между НБА и Евролигой

Американский баскетболист «Панатинаикоса» Джериан Грант рассказал о главных отличиях Национальной баскетбольной ассоциации от Евролиги.

«НБА полностью отличается от игры в Европе. Игры проходят очень быстро, в регулярном чемпионате 82 матча, причём некоторые из них очень важны, а другие не особо, в отличии от Европы, где важен каждый матч.

Я играл на максимально возможном уровне, на котором хотят находится все игроки. Это был отличный опыт — побывать в Чикаго и Орландо, где играл мой дядя (Хорас Грант)», – приводит слова Джериана Гранта Meridian Sport.

Отметим, что «Панатинаикос» в нынешнем розыгрыше Евролиги на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда из Греции победила в шести матчах из десяти сыгранных.