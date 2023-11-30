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Экс-игрок НБА Джериан Грант назвал главные отличия между НБА и Евролигой

Экс-игрок НБА Джериан Грант назвал главные отличия между НБА и Евролигой
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Американский баскетболист «Панатинаикоса» Джериан Грант рассказал о главных отличиях Национальной баскетбольной ассоциации от Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«НБА полностью отличается от игры в Европе. Игры проходят очень быстро, в регулярном чемпионате 82 матча, причём некоторые из них очень важны, а другие не особо, в отличии от Европы, где важен каждый матч.

Я играл на максимально возможном уровне, на котором хотят находится все игроки. Это был отличный опыт — побывать в Чикаго и Орландо, где играл мой дядя (Хорас Грант)», – приводит слова Джериана Гранта Meridian Sport.

Отметим, что «Панатинаикос» в нынешнем розыгрыше Евролиги на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда из Греции победила в шести матчах из десяти сыгранных.

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