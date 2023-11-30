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Главный тренер «Уралмаша» Павичевич прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Уралмаша» Павичевич прокомментировал поражение от «Зенита»
Милош Павичевич
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Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Милош Павичевич прокомментировал поражение команды от санкт-петербургского «Зенита» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТВ.

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Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю команду «Зенит», сегодня они, как и мы, отдали все на площадке. Очень хорошо защищались, как и мы, так что сегодня была настоящая баскетбольная битва. Такие матчи красят эту игру. Наши ребята молодцы, держались до конца, хоть немножко в конце не повезло. Спасибо болельщикам, они очень сильно сегодня нас поддерживали!», – приводит слова Павичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, что «Уралмаш» на домашнем паркете уступил «Зениту» со счётом 59:61. Команда была очень близка к тому, чтобы завершить победную серию санкт-петербургского клуба, которая до очного матча коллективов насчитывала пять игр кряду.

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