«Мы заслуживали победы». Атаман объяснил поражение «Панатинаикоса» в матче с «Партизаном»

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман прокомментировал поражение своей команды в матче с «Партизаном». Встреча завершилась в овертайме со счётом 87:92. «Панатинаикос» прервал свою победную серию, которая насчитывала четыре матча.

«Я думаю, мы играли идеально в течение 38 минут, чему я рад. Однако затем, в последние две минуты, мы запаниковали, перестали играть в обороне. Думаю, мы заслуживали победы, у нас был лучший общий показатель, но в концовке они сыграли лучше. Мы должны научиться лучше действовать на последних минутах. Возможно, ошибка была также и в том, что не было сделано замен», — сказал Атаман на пресс-конференции.

В следующем туре Евролиги «Панатинаикос» на выезде сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт 5 декабря и начнётся в 20:30 мск.